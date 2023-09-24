Haberler Yaşam Haberleri "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 21:50 Son Güncelleme: 24.9.2023 21:50

"Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Ben Roma’ya kök söktüren Kartacalı Hannibal’in ve Roma İmparatorluğu’nu yıkan Fatih Sultan Mehmed’in vefat ettiği yerde doğdum diyen birinin doğum yeri neresidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?



SEÇENEKLER

A- Girit
B- Gebze (CEVAP)
C- Granada
D- Gümülcine


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"Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?
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