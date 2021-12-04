Ben seni ümmete adadım oğlum

Trafik kazasında hayatını kaybeden BAYRAKTAR mühendisi Tarık’ın günlüğünde çıkan annesinin nasihati: Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni...
Bursa'da geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden ve memleketi Nevşehir'de toprağa verilen BAYKAR'da SİHA takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin (26) annesi, oğlunun 2019 yılına ait günlüğünü paylaştı. Anne Beyhan Kesekci'nin 27 Temmuz 2019 yılında Tarık'ın günlüğüne yazdığı öğüt yürekleri dağladı. "Hâlâ büyüdüğüne inanamadığım küçüğüm. bilirsin pırlantamsın benim..." diyerek başlayan notta, "Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni..." satırları okuyanları duygulandırdı. Yazıda şu ifadelerd yer aldı: Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarfet ki ikisi de senin olsun... Hayırlı nesiller yetiştirecek, birbirinize örtü olacak, saliha bir eş, bir kız evlat dilemiştim Rabb'imden. Elhamdülillah bize yuva kurduğunu da gösterdi... Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama -Rabb'imden dileğimdir- bir gün ümmetin tarihinde adın olacak. Sen ümmetin umudusun. Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum.