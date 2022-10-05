Haberler Yaşam Haberleri Benfica PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Benfica PSG maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 5.10.2022 21:47 Son Güncelleme: 5.10.2022 21:48

Benfica PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Benfica PSG maçı canlı yayın kanalı izle

Benfica ile Paris Saint Germain (PSG) Devler Ligi H grubunda 3. Maç için yeşil sahada buluşuyor. Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın seyretmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde “Benfica PSG maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Benfica PSG maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Benfica PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Benfica PSG maçı canlı yayın kanalı izle

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Paris Saint Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi mücadelesini canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Benfica PSG maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

BENFİCA PSG MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi "Benfica PSG maçı canlı izle" linki ve maç detayları şöyle;



BENFİCA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica PSG maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayınlanacak.



BENFİCA PSG MAÇI CANLI İZLE

Benfica PSG maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz

https://www.exxen.com/tr/sign-up



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. HAFTA GOLLÜ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

  • Liverpool: 2 - Rangers: 0
  • Ajax: 1 - Napoli: 6
  • Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0
  • Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0

  • Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0
  • Inter: 1 - Barcelona: 0
  • Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1
  • E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

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