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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Bengü öğretmene veda

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Bengü öğretmene veda

ABD’de eski eşinin öldürdüğü Bengü Gerek Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı

Bengü Gerek (39) İngilizce öğretmeniydi. Master yapmak için 10 yıl önce ABD'ye gitmişti. 6 yıl önce John Beachley ile tanıştı. Evlendiler. 4 yıldır da bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. Gerek, boşandıktan 4 gün sonra eski eşi tarafından öldürüldü. Gözü dönmüş eski koca, Gerek'i öldürdükten sonra, eski kayınvalidesi Semra Metin'i de kurşun yağmuruna tuttu. Sonra da intihar etti.
Bengü öğretmenin cenazesi dün Türkiye'ye getirildi. Talihsiz öğretmen, memleketi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba Ramazan Gerek "Kızım kurtulmak istese de eski eşi onun peşini bir türlü bırakmıyordu. Mahkeden uzaklaştırma istedi. Verilmedi. Koruma talep etti. Verilmedi. Mahkeme boşanmalarına karar verdi. Ama kadınların peşini bırakmayan kadın şiddeti bu kez de ABD'da vahşete döndü. Ve ben güzel kızımı toprağa verdim" dedi. Acılı baba "Kızımla bir gün önce telefonda görüntülü görüştük. Hiçbir şey anlatmadık. Veda eder gibi göz göze bakıştık, inanın konuşamadık. Ne o bana, ne ben ona bir şey diyemedim. Sanki veda etmiş gibiydik" diye konuştu.
Anne Semra Metin ise tedavi altında olduğu için, gözleri önünde kaybettiği kızının cenazesine bile katılamadı. Metin'in hala olayın şokunu yaşadığı öğrenildi.

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Bengü öğretmene veda
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