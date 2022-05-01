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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Beni asistan gibi görüyor diyerek boşanma davası açtı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Beni asistan gibi görüyor diyerek boşanma davası açtı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucu Üyesi, Türkan Çakar 34 yıllık eşi Hüsamettin Çakar'a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Çakar, küçük yaşta evlendikleri için evliliğe adapte olmadıklarını, sıkıntılı dönemler yaşadığını iddia etti. Dilekçesinde 2 çocukları olduğu bilgisine yer veren Türkan Çakar, "Beni hayatını kolaylaştıran bir asistan olarak görüyor" dedi. Türkan Çakar aynı zamanda çocukların velayeti ile birlikte aldıkları ev ve arabanın kendisinde kalmasını talep etti.

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Beni asistan gibi görüyor diyerek boşanma davası açtı
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