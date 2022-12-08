“Beni başkan seçin Sefo’yu getireceğim” demişti... Ünlü repçiden öğrencilere sürpriz

"BEN OKULA GİDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sevilen şarkıcı, "Arkadaşlar ben okula gidiyorum. Bursa'da bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş" diyerek paylaşım yaptı. Öğrencilerin müzik dersinde olduğu dakikalarda sınıfın kapısını çalan Sefo'yu gören öğrenciler önce büyük bir şaşkınlık yaşarken ardından da sevince boğuldu.