“Beni başkan seçin Sefo’yu getireceğim” demişti... Ünlü repçiden öğrencilere sürpriz

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Hüsnü Züber İlköğretim okulunda okuyan Tuana isimli kız öğrenci, sınıfındaki başkanlık seçimlerine girdi. 3 arkadaşıyla kıyasıya başkanlık yarışı veren Tuana, sınıf arkadaşlarına, "Eğer beni başkan seçerseniz Sefo'yu okula getiririm" dedi.
Heyecanlı geçen sınıf başkanlığı seçimini yapılan oylamaların ardından Tuana kazandı. Bursa'daki bu seçim vaadinden haberdar olan repçi Sefo, Tuana ve sınıf arkadaşlarına sürpriz yapmak için Bursa'ya doğru yola çıktı.
"BEN OKULA GİDİYORUM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sevilen şarkıcı, "Arkadaşlar ben okula gidiyorum. Bursa'da bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş" diyerek paylaşım yaptı. Öğrencilerin müzik dersinde olduğu dakikalarda sınıfın kapısını çalan Sefo'yu gören öğrenciler önce büyük bir şaşkınlık yaşarken ardından da sevince boğuldu.