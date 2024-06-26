Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında hayatını kaybeden 15 kişiden İsmail Yardımcı'nın (48), oğlu için kendini feda ettiği ortaya çıktı. Yeğeni Ömer Yardımcı (26), amcasının kırsal Yazçiçeği Mahallesi'nde oturduğunu ve yangını söndürmek için oğluyla yardıma gittiklerini belirterek, "Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin, onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış fakat oğluna 'Sen beni bırak, kendini kurtar' demiş. Oğlu kaçarken, amcam da alevler içinde yanarak can vermiş" dedi. İsmail Yardımcı'nın oğlu Yasin Yardımcı (19) ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 20 Haziran gecesi çıkıp rüzgârın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55), Fadıl Demir (57) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı.