Adana
'da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen sanatçı Gülşen'in konserini dinlemeye giden 15 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan, 17 yaşındaki M.C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hafızlık öğrencisi olan Özdoğan, ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ve yakın arkadaşı Mustafa G. (17) ile birlikte Gülşen'in sahne aldığı konsere katıldı. Burada kız arkadaşlarını gören Özdoğan, onlarla sohbet edip, arkadaşlarına kendilerinin yanına gelmelerini teklif etti. Bu esnada yanlarına gelen yabancı uyruklu M.C. (17) Özdoğan'a tepki gösterip, "Anneleri kızları bana emanet etti" dedi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; M.C. yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, Ozan'ı ve yanındakileri bıçakladı. Akif Ozan Özdoğan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağabeyi Orçun Özdoğan ve diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AĞITLAR YAKTI
Talihsiz gencin cenazesi Seyhan
ilçesinde Mithatpaşa mahallesindeki evlerine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Oğlunu kaybeden anne Emel Özdoğan, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun annem? Ben bu eve sensiz giremem kuzum. Ciğerim yanıyor. Kuzuma nasıl kıydınız" diyerek ağıtlar yaktı. Yakalanan katil zanlısının sorgusu çocuk şube müdürlüğünde devam ediyor.