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Giriş Tarihi: 20.8.2022

‘Beni gurbette yalnız bırakmadı’

Hollanda’da doktorların fişini çekmek üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Nefes alıyorsa gidip getirin’ talimatıyla anavatanına getirilen Dilara Şahin, Türk doktorlar sayesinde yeniden hayata döndü. Dilara Şahin, Başkan Erdoğan’a hazırladığı bir video ile teşekkür etti

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
‘Beni gurbette yalnız bırakmadı’
Hollanda'da akut lösemi teşhisi konulan ancak bu ülkede doktorların tedaviden umudunu kesmesi üzerine şubat ayında getirildiği Türkiye'de yeniden hayata tutunan Dilara Şahin, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümünde Başkan Erdoğan için teşekkür videosu çekti.



Dilara Şahin geçen yıl 27 Aralık'ta lösemi teşhisi konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti, komaya girdi. Hollandalı doktorlar iddiaya göre, "Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok" dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için geçen şubatta Türkiye'ye getirildi. İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde başlayan tedavisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdü. Dilara, akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi. Aylar sonra bu makineden de yoğun bakımdan da çıkmayı başaran Dilara, hayata yeniden merhaba dedi.



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR VİDEOSU
Yoğun bakımdan servise alınan Dilara Şahin yeniden ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi gördü. Fizyoterapistlerin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Konuşamıyordu, yeniden konuşmaya başladı. Komadan yeniden hayata dönen Dilara'ya yakalandığı lösemi hastalığının pençesinden kurtulabilmesi için Türk doktorlar, ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Dilara için uygun donör arandı. Ve aileden kardeşi Onur Şahin'in iliği Dilara'yla uyumlu çıktı. Ancak henüz daha ilik nakli yapılmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Nefes alıyorsa gidip getirin' sözleriyle anavatanına getirilip Türk doktorlar tarafından yeniden hayata dönen Dilara, Başkan Erdoğan'a teşekkürünü hazırladığı bir video ile yaptı. Videosunda Erdoğan için bestelenen "Onun adı Recep Tayyip Erdoğan" şarkısını kullanan Dilara, ülkesine getirilmesiyle ilgili çıkan haberlere ve fotoğraflara da yer verdi. O fotoğraflarda, "3 bin 400 km uzaklıktan Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı bizi gurbette yalnız bırakmadı." "Erdoğan'dan Türkiye'yi ağlatan talimat: Nefes alıyorsa gidip getirin" sözlerine yer verildi. Baba Oğuz Şahin, "Dilara Başkan Erdoğan'a bu videoyla teşekkür etmek istedi. Şükürler olsun durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Biyopsi yapacaklar. Sonuçlar temiz çıkarsa hemen ilik naklini yapacaklar. Umutluyuz. İnşallah sonuçları temiz çıkar" dedi.

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‘Beni gurbette yalnız bırakmadı’
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