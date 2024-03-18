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Giriş Tarihi: 19.3.2024

‘Beni izlediğini biliyorum’

‘Beni izlediğini biliyorum’
Çorum'da şehitler, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü dolayısıyla düzenlenen törende anıldı, şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakılıp dualar edildi. 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin kabrine, dün doğum günü sebebiyle kızı Mirayşah Gökçe tarafından bırakılan çiçek ve üzerindeki notta yazanlar görenleri duygulandırdı. Katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı babasına bıraktığı notta anlatan Mirayşah Gökçe, "Canım babacığım, çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırmak için elimden geleni yapacağım" ifadeleri yer aldı. DHA
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‘Beni izlediğini biliyorum’
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