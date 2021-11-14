Haberler Yaşam Haberleri ‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ şikâyeti senaryo çıktı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021

‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ şikâyeti senaryo çıktı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ şikâyeti senaryo çıktı!
İzmir'de, Ayhan Nakliyat'ın kurucusu olan ve 9 yıl önce ölen ünlü işadamı Orhan Görücüoğlu'na ait Çeşme'deki 25 milyon liralık lüks bir tripleks villa, 7 yıl önce, tapuda sahibi görünen akrabaları Şeniz Bentürk (50) tarafından işadamının kızı Pınar Görücüoğlu'na, Pınar Görücüoğlu tarafından da kardeşi İbrahim Görücüoğlu'na devredilmişti. Ancak daha sonra mahkemeye başvuran Bentürk, tapu iptali davası açtı. Ayrıca, savcılığa başvuran Bentürk, Görücüoğlu kardeşlerin kendisini kaçırdıklarını öne sürerek şikâyetçi oldu.

Dava süreci devam ederken ise savcılığa verdiği ifadeyle gerçekleri anlatan Bentürk, her şeyin kurgu olduğunu itiraf etti. Eşi İlhan Bentürk'ün baskısı ve tehditleri sebebiyle, kendisinin bulduğu avukatlara vekalet verdiğini, onların da yine eşinin yönlendirmesi ile şikayette bulunduğunu anlatan Bentürk, şikâyetini de geri çekti. Tapu iptali davası 7 yıl sonra reddedilirken, villanın başından beri Görücüoğlu ailesine ait olduğu, Şeniz Bentürk'e emaneten devredilip daha sonra bilgisi dahilinde aileye devrinin yapıldığı ortaya çıktı.

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‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ şikâyeti senaryo çıktı!
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