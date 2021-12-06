Tefeciler taksiciyi intihara sürükledi

Tefecilerin tahsilatçısı "Çamur" lakaplı Arif U.'nun tehditlerine maruz kalan Bünyamin T., baskılara daha fazla dayanamadı ve mektup hazırlayarak intihar etti. Tefeciler bu seferde Bünyamin T.'nin çocuklarına ulaşarak 120 bin lira aldı. Taksici Bünyamin T.' nin intihar etmeden kaleme aldığı mektuba SABAH ulaştı. Mektupta, "Ben çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ölümümden tefeciler sorumlu. Ben bunları bilsinler diye yazdım" ifadeleri yer aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksici esnafının mektubunda adı geçen 5 kişiye yönelik operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Ankara'da paraya sıkışan taksici Bünyamin T.(60) tefecilerin kapısını çaldı. Galerici olan tefeci, borç para karşılığında Bünyamin T.'nin taksisini ipotek ettirdi. Borcunun tamamını ödeyen Bünyamin T., taksi üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını istedi. Bütün girişimleri sonuçsuz kalan Bünyamin T.'nin üstüne birde "Çamur" lakaplı Arif U.'nun tehditleri eklenince dayanamadı ve mektup yazarak intihar etti. Rahat bırakmaya niyetleri olmayan tefeciler, ölen Bünyamin T.'nin çocuklarına ulaşarak babalarının kendilerine borçu olduğunu söyleyerek 120 bin lira aldı.
İNTİHAR EDEN TAKSİCİNİN MEKTUBU OPERASYONU BAŞLATTI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işin peşini bırakmayarak intihar mektubunda adı geçen 5 tefeciye yönelik çalışma başlattı. Mali polisin teknik ve fiziki çalışmasında galeri ve emlak işi üzerinden tefecilik yaptıklarını tespit etti. Tefecilerin polise yakalanmamak ve delil bırakmamak için tefe parası veren ile ipotek koyan kişileri ayrı ayrı seçtiğini, icra takibini ise 3'üncü kişiler üzerinden başlattıklarını belirledi. Tefeciler uyguladıkları bu yöntemle 16 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.
"ÇAMUR" ESNAFIN CANINDAN BEZDİRDİ
Tefeciler, tahsilat sorunu yaşadıkları mağdurların üzerine ise 47 suç dosyası bulunan "Çamur" lakaplı Arif U. gönderdi. Arif U. ayrıca Gölbaşı ilçesinde bulunan varlıklı isimleri Mogan Gölü kenarında silahla tehdit ederek senet imzalattığını tespit etti. İlçe halkı ve esnafı üzerine korku salan Arif U.'nun göl manzaralı villa da yaşadığı ortaya çıktı.
TEFECİLERE DARBE
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Tefecilere yönelik düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 67 adet LYRICA uyuşturucu, 26 senet, 2 adet müştekilere ait protokol ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
O MEKTUBA SABAH ULAŞTI
Ocak ayında intihar eden Bünyamin T.'nin çocukları için bırakmış olduğu mektubuna SABAH ulaştı. Bünyamin T. mektubunda tefecilerin ölümünden sorumlu olduğunu kimden ne kadar aldığını detaylı şekilde yazdı. Mektubunda şunlara yer verdi.
"Beni mahveden tefeciler.Ben çocuklarımın yüzüne bakacak yüzüm yok. Benim ölümüm tefeci. … borcumu ödedim arabamın üzerinden rehini kaldırmadı. Dekontlar bankada var. Ben bunları bilsinler diye yazdım. Çocuklarım hakkınızı helal edin."