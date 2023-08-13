’Beni uzaylılara öldürtecek’ deyip annesini satırla öldürmeye çalıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta saat 16:25 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu etkisinde halüsinasyon gören 26 yaşındaki B.E.G., annesi S.G. arasında tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla saldırdı.

Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boynuna aldığı satır darbeleriyle ağır yaralanan anne S.G.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan B.E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.