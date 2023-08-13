Haberler Yaşam Haberleri 'Beni uzaylılara öldürtecek' deyip annesini satırla öldürmeye çalıştı
Giriş Tarihi: 13.8.2023 10:31 Son Güncelleme: 13.8.2023 10:36

'Beni uzaylılara öldürtecek' deyip annesini satırla öldürmeye çalıştı

İzmir’de uyuşturucu etkisinde halüsinasyon gören 26 yaşındaki B.E.G., 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesi S.G.'yi (52) satırla öldürmeye çalıştı. Ensesinden aldığı darbelerle ağır yaralanan S.G. hastanede tedavi altına alındı. Polis B.E.G.’yi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
’Beni uzaylılara öldürtecek’ deyip annesini satırla öldürmeye çalıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta saat 16:25 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu etkisinde halüsinasyon gören 26 yaşındaki B.E.G., annesi S.G. arasında tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla saldırdı.

Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boynuna aldığı satır darbeleriyle ağır yaralanan anne S.G.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan B.E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
İş insanını bakın nasıl dolandırdılar! Bir telefonla 8 milyonluk vurgun
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya üçten küçük
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan sessiz başlangıç! Kayserispor deplasmanında gol yok…
Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler meydana geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
'Beni uzaylılara öldürtecek' deyip annesini satırla öldürmeye çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA