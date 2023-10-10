Haberler Yaşam Haberleri Benim de artık iki elim var
Giriş Tarihi: 11.10.2023

Benim de artık iki elim var

Doğuştan sağ eli olmayan 6.5 yaşındaki Çınar Yılmaz’a Robotel Derneği umut oldu. Süper kahraman Iron Man’dan esinlenilerek yapılan robot eline kavuşan Çınar, büyük mutluluk yaşad

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Benim de artık iki elim var
İstanbul'da 6 yıl önce kurulan Robotel Derneği, bugüne kadar 4 bine yakın gönüllünün desteğiyle 400'ün üzerinde çocuğa umut oldu. El ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere destek olan ve özellikle çocuklar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üreten dernek, eli olmayan yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

HAYATI DEĞİŞTİ
Bu çocuklardan biri de 6.5 yaşındaki Çınar Yılmaz oldu. Robotel Derneği tarafından süper kahraman Iron Man'dan (Demir Adam) esinlenilerek yapılan protez el, küçük Çınar'ın hayatını değiştirdi. Doğum anomalisi ile dünyaya gelen ve sağ eli bilekten itibaren gelişmeyen Çınar, yeni robot eli ile büyük mutluluk yaşadı. Çınar'ın annesi Nuray Yılmaz, "Çınar sağ elinde anomaliyle doğdu.



Çınar mekanik ellerine kavuşunca büyük sevinç yaşadı. 'Anne bak benim de ellerim var. Anne görüyor musun benim de iki elim var' diyerek bize ellerini gösteriyordu. Çocuğunu mutlu görmek bir anne için en güzel duygu. Çocuklarımız sosyal hayatta zorlanıyorlar. Kendilerine yönelen bakışlarla rahatsız oluyorlar. Ama robot ellerinden sonra Çınar 'Benim bir küçük elim, bir de robot elim var' demeye başladı. O tam bir demir adam. Elini açınca ışık saçıyor. Eliyle tutabiliyor, kaldırabiliyor. Eksiklik duygusu yaşamıyor. Çınar robot eliyle okulunda da çok popüler. Arkadaşları onu çok seviyor" dedi.

DEPREMZEDELERE UMUT
Robotel Derneği Başkanı Mimar Serdar Okumuş ise, "Bu eller temel kavrama hareketini yapan mekanik ellerdir. Kavrama hareketi bile bisiklete binen, top oynayan kardeşlerimizin hayatını değiştiriyor. Asrın felaketinden sonra birçok depremzedeye ulaştık. Ulaşamadığımız çok insan var. Lütfen bizimle iletişime geçsinler, yardıma hazırız" ifadalerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
Son dakika | Filistin diplomasisi: Başkan Erdoğan Putin ve Guterres ile görüştü
SON DAKİKA | AB'den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: “Gazze'de su-elektrik yok hani insan hakları?”
Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
40 milyar dolarlık potansiyel
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Son dakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Benim de artık iki elim var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA