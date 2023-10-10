Benim de artık iki elim var

İstanbul'da 6 yıl önce kurulan Robotel Derneği, bugüne kadar 4 bine yakın gönüllünün desteğiyle 400'ün üzerinde çocuğa umut oldu. El ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere destek olan ve özellikle çocuklar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üreten dernek, eli olmayan yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.Bu çocuklardan biri de 6.5 yaşındaki Çınar Yılmaz oldu. Robotel Derneği tarafından süper kahraman Iron Man'dan (Demir Adam) esinlenilerek yapılan protez el, küçük Çınar'ın hayatını değiştirdi. Doğum anomalisi ile dünyaya gelen ve sağ eli bilekten itibaren gelişmeyen Çınar, yeni robot eli ile büyük mutluluk yaşadı. Çınar'ın annesi Nuray Yılmaz, "Çınar sağ elinde anomaliyle doğdu.Çınar mekanik ellerine kavuşunca büyük sevinç yaşadı. 'Anne bak benim de ellerim var. Anne görüyor musun benim de iki elim var' diyerek bize ellerini gösteriyordu. Çocuğunu mutlu görmek bir anne için en güzel duygu. Çocuklarımız sosyal hayatta zorlanıyorlar. Kendilerine yönelen bakışlarla rahatsız oluyorlar. Ama robot ellerinden sonra Çınar 'Benim bir küçük elim, bir de robot elim var' demeye başladı. O tam bir demir adam. Elini açınca ışık saçıyor. Eliyle tutabiliyor, kaldırabiliyor. Eksiklik duygusu yaşamıyor. Çınar robot eliyle okulunda da çok popüler. Arkadaşları onu çok seviyor" dedi.Robotel Derneği Başkanı Mimar Serdar Okumuş ise, "Bu eller temel kavrama hareketini yapan mekanik ellerdir. Kavrama hareketi bile bisiklete binen, top oynayan kardeşlerimizin hayatını değiştiriyor. Asrın felaketinden sonra birçok depremzedeye ulaştık. Ulaşamadığımız çok insan var. Lütfen bizimle iletişime geçsinler, yardıma hazırız" ifadalerini kullandı.