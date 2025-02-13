Benim mucizemdi

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Taşçı, 2014 yılının Kasım ayında Kobani olaylarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır hattında görev yaparken, yanına bomba düşmesi sonucu kalbi durdu. O kargaşa da uzun süre fark edilmeyen Taşçı'nın oksijensiz kalan beyin hücrelerinde de hasar oluştu. Müdahale ile yeniden hayata dönen Taşçı, Ankara'ya sevk edildiği sırada yeniden kalbi durdu. Aylarca yoğun bakımda yattıktan sonra yaşama azmiyle tekrar hayata tutunan Taşçı'ya o günden beri eşi Aliye Taşçı baktı. 2 çocuk annesi Taşçı, konuşamayan ve hareket etmekte zorluk çeken eşi için çok sevdiği hemşirelik mesleğini bıraktı. Eşine bir bebek gibi bakan, onun günlük tıraşını bile yapan Aliye Taşçı, 7 ay önce hayat arkadaşını kaybetti.

'MUCİZESİ OLMADAN İLK SEVGİLİLER GÜNÜ'

Eşiyle 1998 yılında evlendiklerini belirten Aliye Taşçı, çok güzel bir evlilikleri olduğunu söyledi. Gazilik sürecinde yatağa bağımlı olan eşine elinden geldiğince iyi baktığını belirten Taşçı, 27 yıl sonra eşi olmadan ilk sevgililer gününü geçirecek. Duygularını SABAH'a anlatan Taşçı, "Hastanede tedavi görürken fişini çekelim demişlerdi ama ben kabul etmedim. Sonda bir mucize oldu ve Ufuk tepki vermeye başladı. 10 yıldır konuşamıyor, hareket edemiyordu ama Ufuk'un bir tebessüm etmesi bana yetiyordu. Onu yanımda olduğunu bile bilmek benim için büyük bir lütuftu. Ben hayat arkadaşımı, can yoldaşımı, ağabeyimi, kardeşimi, annemi, babamı kaybettim. Bir yanım eksik kaldı. Yıllar sonra ilk kez ayrıldık. Bizim sevgimiz bir günle ifade edilemeyecek kadar büyüktü. Kucağımda, sırtımda taşıdım ama hiç şikayet etmedim. Çünkü sevmek bunu gerektirirdi. Sevgi, sevdiğinin sadece iyi günün de değil kötü gününde de yanında olabilmekti. Ben bunun için mücadele verdim. Onu halen daha çok seviyorum. Onu çok özlüyorum. Keşke imkanım olsa da ellerimle toprağa kazıp, onu çıkartıp kocaman bir daha sarılsam" dedi.

Aliye Taşçı bu süre içerisinde de devletin her kademesiyle hep yanlarında olduklarını söyledi. Biran olsun bile yalnız bırakılmadıklarını belirten Taşçı, "Hem hastalık sürecinde hem de eşimi kaybettikten sonra sağ olsun devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Valisinden, belediye başkanına kadar hep yanımızda oldular" ifadelerini kullandı.