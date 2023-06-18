İSTANBUL Çekmeköy'de geçen eylül ayında ayrıldığı sevgilisi, bir çocuk annesi Burcu Tokaç'ı (32) silahla vurarak katleden Ersin Müezzin (35) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, konuşmak için buluşan ikili arasında tartışma çıktığı ve saldırganın genç kadını darp edip ardından kafasına ateş ettiği belirtildi. Bu sırada evde Tokaç kardeşlerin çocukları da vardı. Tutuklanan Ersin Müzezzin ifadesinde, tartışırlarken talihsiz kadının, "Benim yaşamaya hakkım yok mu" diye çıkıştığını söyledi. Savcılık, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.