Haberler Yaşam Haberleri Benimle ilgilenen tüm sağlıkçılara kalpten teşekkür ederim
Giriş Tarihi: 13.2.2022

Benimle ilgilenen tüm sağlıkçılara kalpten teşekkür ederim

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Benimle ilgilenen tüm sağlıkçılara kalpten teşekkür ederim

Kaza sonrası ‘Kirlenmesin’ diye ambulansa binmek istemeyen işçi o anları SABAH’a anlattı

Gaziantep'te önceki akşam bir inşaatta meydana gelen kazada yaralanan ve elbiseleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçi SABAH'a konuştu. 4 çocuk babası Suriyeli Avvad İsa, "Elbiselerim çok kirliydi, ondan dolayı binmek istemedim. Burada sağlık sistemi çok iyi çalışıyor. Benimle ilgilenen tüm sağlıkçılara kalpten teşekkür ederim. Allah, yardımcı olan herkesten razı olsun" dedi.
Şahinbey ilçesinde önceki akşam bir inşaatta beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu yaralanan 5 işçi arasında olan Suriye uyruklu Avvad İsa (32) yaşadıklarını anlattı: Beton dökerken aniden çökme meydana geldi. Zaten elbiselerimiz betondan dolayı kirliydi, kaza da olunca daha çok kirlendi. Ambulans gelince beni hastaneye götürüp tedavi etmek istediler ama içerisi kirlenmesin diye binmek istemedim. Ambulans ekibi ve çevredekiler ısrarla binmemi istedi. Bizi hastaneye götürüp tedavi ettiler... 10 yıl önce annesi ve kardeşleriyle birlikte Gaziantep'e yerleştiklerini söyleyen 4 çocuk babası inşaat işçisi, "Kardeşimle birlikte inşaatlarda çalışıyoruz. Kaza sırasında tahtalar ve beton üzerimize geldi. Vatandaşlar bizi enkazın altından çıkardı. Şu an evde dinleniyorum. Çok şükür durumum iyi" diye konuştu.

BAKAN KOCA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI
Yeşilevler Mahallesi'ndeki olayda bir ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle çökmüş, enkazın altında kalan Suriye uyruklu 5 işçi vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Kazada yaralanan Avvad İsa'nın elbiseleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemediği anlar dikkat çekmişti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da, o görüntüleri "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun" mesajıyla paylaşmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakırköy'de silahlı çatışma
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Alman basını Rusya'nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy'den flaş açıklama!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü
Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
Zeytinliği sattı İmamoğlu’na koştu
Kanser olduğunu bilmeden kanser hastalığından kurtuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Benimle ilgilenen tüm sağlıkçılara kalpten teşekkür ederim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA