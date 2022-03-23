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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:18 Son Güncelleme: 23.3.2022 14:31

Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin cebinden çaldıkları kredi kartının “Temassız” özelliğiyle benzin alan ve iki bin 875 liralık alışveriş yapan iki kişiyi alışveriş yaptıkları noktalardan adım adım iz sürerek ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı.

İstanbul'da M.A. (21) ve yabancı uyruklu A.A.C. (21) isimli iki kişi; Bağcılar İlçesi'nde H.K. isimli kişinin cebinden çaldıkları kredi kartının "Temassız" özelliğiyle benzin aldı ve alışveriş yaptı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İki yankesicinin; H.K.'nın kredi kartıyla toplamda iki bin 875 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi.

Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video

Yaralama, yağma ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından dolayı kayıtları olan iki şüpheli; alışveriş yaptıkları noktalardan adım adım iz süren ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "Yankesicilik" ve "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu A.A.C. hakkında ayrıca "Sınır Dışı Edilme" işlemleri başlatıldı.

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Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar
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