Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir araçtan şüphelenerek aracı fiziki takibe aldı.