Benzin dökülüp ateşe verilen anne hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı İlçesi Erdoğdu Mahallesi'nde geçen 18 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayda 64 yaşındaki Mükkerrem Y. isimli kadından 42 yaşındaki oğlu Özer Y. para istedi. Ancak parası olmayan kadın oğluna "param yok" deyince iddiaya göre deliye dönen Özer Y. annesinin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanık oluşan kadın ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Mükkerrem Y. daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edilerek tedavisine oradan devam edildi.

Kumar oynadığı iddia edilen ve aldığı para nedeniyle sıkıntı içinde olduğu ileri sürülen Özer Y.'nin de olay sırasında her iki elinde yanıklar oluştu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürülen Özer Y. elleri sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Özer Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 32 gün yaşam savaşı veren anne Mükkerrem Y.'den de acı haber geldi. Talihsiz kadın yaşam savaşını kaybetti ve Akyazı'da toprağa verildi.