Motorin fiyatları ve benzin fiyatı güncel rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim mi geldi, ne kadar oldu sorusuna yanıt arayan araç sahipleri aynı zamanda LPG, mazot, motorin fiyatlarını da öğrenmek istiyor. Gelen son dakika haberine göre; benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor. Peki; 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL? İşte benzin fiyatı güncel rakamlar.
Son dakika gelen bilgisine göre benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL