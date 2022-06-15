Motorin fiyatları ve benzin fiyatı güncel rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim mi geldi, ne kadar oldu sorusuna yanıt arayan araç sahipleri aynı zamanda LPG, mazot, motorin fiyatlarını da öğrenmek istiyor. Gelen son dakika haberine göre; benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor. Peki; 15 Haziran Benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL? İşte benzin fiyatı güncel rakamlar.

BENZİNE İNDİRİM! SON DAKİKA

Son dakika gelen bilgisine göre benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…