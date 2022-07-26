Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir: 26 Temmuz 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları ne kadar, indirim var mı?

Benzin fiyatı, indirim ve zam gelişmeleriyle bu sabah da gündemdeki yerini aldı. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş birden fazla indirimi beraberinde getirdi. Benzin ve motorin indirim haberleri merakla bekleniyordu. Beklenen gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile 26 Temmuz bugün benzin, motorin, mazot ve LPG son durum…
SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİM!
Brent düşüşü sonrası beklentisini duyurulan 92 kuruş tutarındaki motorin indirimi gerçekleşti.
26 Temmuz 2022 bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altında!
İşte, güncel benzin ve (motorin) mazot fiyatı…
İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22.83 TL
İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 24.57 TL
BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ
Haftaya yükselişle 106 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol hafta sonuna doğru 100 dolara yaklaştı. Söz konusu düşüşün ardından milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı, benzin fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor.
Geçen hafta benzine yansıyan indirimin akabinde motorin indirimi de gerçekleşti!