Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir: 26 Temmuz 2022 bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları ne kadar, indirim var mı?

Benzin fiyatı, indirim ve zam gelişmeleriyle bu sabah da gündemdeki yerini aldı. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş birden fazla indirimi beraberinde getirdi. Benzin ve motorin indirim haberleri merakla bekleniyordu. Beklenen gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile 26 Temmuz bugün benzin, motorin, mazot ve LPG son durum…