Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ne kadar? 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 22:35 Son Güncelleme: 17.7.2022 22:35

Benzin fiyatı ne kadar? 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?

Brent Petrol fiyatlarıyla yakın ilişkide olan akaryakıt fiyatları aracına yakıt almak için istasyonlara uğrayacak olanlar tarafından “benzin fiyatı ne kadar?” merak edilerek 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Benzin fiyatı ne kadar ve 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Benzin fiyatı ne kadar? 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot motorin, LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?

"Benzin fiyatı" yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinin ardından Brent Petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte yukarı ve aşağı yönlü seyrine devam ediyor. İstasyonlara uğrayarak araçlarına akaryakıt almak isteyenler ise 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BENZİN, MAZOT (MOTORİN), LPG LİTRE FİYATI KAÇ LİRA, İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları ile 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul ve il il benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı bilgileri şöyle;



BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol fiyatları en güncel veriler;

ALIŞ: 101,13 USD

SATIŞ: 101,13 USD



GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Petrol Ofisi resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel benzin fiyatı bilgileri şu şekilde;

İSTANBUL BENZİN FİYATI

ANADOLU YAKASI: 23.67 TL

AVRUPA YAKASI: 23.66 TL



İSTANBUL MAZOT FİYATI

ANADOLU YAKASI: 25.43 TL

AVRUPA YAKASI: 25.41 TL



İSTANBUL LPG FİYATI

ANADOLU YAKASI: 10.79 TL

AVRUPA YAKASI: 11.03 TL



ANKARA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 23.78 TL

ANKARA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.52 TL

ANKARA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 11.05 TL

İZMİR BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 23.78 TL

İZMİR MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.54 TL

İZMİR LPG FİYATI

1 Litre LPG: 10.73 TL

ADANA BENZİN FİYATI

1 Litre Benzin: 23.95 TL

ADANA MAZOT FİYATI

1 Litre Mazot: 25.69 TL

ADANA LPG FİYATI

1 Litre LPG: 10.90 TL

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Aşağıda yer alan linkle il il güncel benzin fiyatları bilgilerine erişebilirsiniz

https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari

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Benzin fiyatı ne kadar? 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
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