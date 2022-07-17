"Benzin fiyatı" yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinin ardından Brent Petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte yukarı ve aşağı yönlü seyrine devam ediyor. İstasyonlara uğrayarak araçlarına akaryakıt almak isteyenler ise 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BENZİN, MAZOT (MOTORİN), LPG LİTRE FİYATI KAÇ LİRA, İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları ile 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul ve il il benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı bilgileri şöyle;