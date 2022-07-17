"Benzin fiyatı" yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinin ardından Brent Petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte yukarı ve aşağı yönlü seyrine devam ediyor. İstasyonlara uğrayarak araçlarına akaryakıt almak isteyenler ise 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ile 17 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul ve il il benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı bilgileri şöyle;
Brent Petrol fiyatları en güncel veriler;
ALIŞ: 101,13 USD
SATIŞ: 101,13 USD
ANADOLU YAKASI: 25.43 TL
AVRUPA YAKASI: 25.41 TL
ANADOLU YAKASI: 10.79 TL
AVRUPA YAKASI: 11.03 TL
1 Litre Benzin: 23.78 TL
1 Litre Mazot: 25.52 TL
1 Litre LPG: 11.05 TL
1 Litre Benzin: 23.78 TL
1 Litre Mazot: 25.54 TL
1 Litre LPG: 10.73 TL
1 Litre Benzin: 23.95 TL
1 Litre Mazot: 25.69 TL
1 Litre LPG: 10.90 TL
Aşağıda yer alan linkle il il güncel benzin fiyatları bilgilerine erişebilirsiniz