BENZİN VE MAZOT FİYATI 8 EKİM 2022: Bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı? Güncel akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bugün de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana zam ve indirim haberleriyle takip edilen rakamlar hareketli bir zeminde yer almaya devam ediyor. Araç sahipleri bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 8 Ekim 2022 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt fiyatları son dakika haberleri…