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Giriş Tarihi: 8.10.2022 10:57 Son Güncelleme: 8.10.2022 10:57

BENZİN VE MAZOT FİYATI 8 EKİM 2022: Bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı? Güncel akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı ile inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Motorin ve benzin litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında sorgulanıyor. Peki, 8 Ekim bugün benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte, güncel akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı

BENZİN VE MAZOT FİYATI 8 EKİM 2022: Bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı? Güncel akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı bugün de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana zam ve indirim haberleriyle takip edilen rakamlar hareketli bir zeminde yer almaya devam ediyor. Araç sahipleri bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 8 Ekim 2022 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, akaryakıt fiyatları son dakika haberleri…

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansıyor.

6 Ekim 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam geldi.

5 Ekim Çarşamba günü de benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 25.61 TL

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 25.76 TL

Benzin fiyatı: 20.73 TL

LPG fiyatı: 9.98 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 25.73 TL

Benzin fiyatı: 20.74 TL

LPG fiyatı: 10.25 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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BENZİN VE MAZOT FİYATI 8 EKİM 2022: Bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı? Güncel akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı
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