Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı son durum güncel: 14 Haziran 2022 LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 07:48 Son Güncelleme: 14.6.2022 07:48

Benzin fiyatı son durum güncel: 14 Haziran 2022 LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

Benzin fiyatı son durum güncel: 14 Haziran 2022 LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

Akaryakıt benzin fiyatları üzerindeki son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı İstanbul'da litresi ortalama 28 liradan satılmaktadır. İstasyon duraklarına gidilmeden önce vatandaşlar anlık durumu takip etmek adına 14 Haziran 2022 mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu diye araştırırken 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar sorularına da yanıt arıyor. İşte benzin fiyatları son durum

Benzin fiyatları güncel son durum 14 Haziran Salı sabah saatleri itibariyle sorgulanıyor. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artışa geçen benzin fiyatları 2022 yılının başından bu yana 10 TL'nin üzerinde bir artış yaşadı. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni benzin fiyatı 2022

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 14H AZİRAN 2022

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

ANTALYA AKYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

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Benzin fiyatı son durum güncel: 14 Haziran 2022 LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
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