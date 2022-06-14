Benzin fiyatı son durum güncel: 14 Haziran 2022 LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?

Benzin fiyatları güncel son durum 14 Haziran Salı sabah saatleri itibariyle sorgulanıyor. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artışa geçen benzin fiyatları 2022 yılının başından bu yana 10 TL'nin üzerinde bir artış yaşadı. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni benzin fiyatı 2022