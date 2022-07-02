Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.

28 Haziran'da yapılan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı da 84 kuruşluk daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.