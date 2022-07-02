Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATI SON DURUM: 2 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 07:22 Son Güncelleme: 2.7.2022 07:22

BENZİN FİYATI SON DURUM: 2 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

BENZİN FİYATI SON DURUM: 2 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilikle beraber motorin ve benzin fiyatı güncel rakamlarıyla merak konusu haline geliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Benzine 2,13 TL indirim gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise “Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?” soruları yanıt aramaya başladı. Petrol piyasasındaki gerileme önümüzdeki saatlerde benzine de yansımış olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Temmuz 2022 Motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar...

Motorin ve benzin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş petrol piyasasında da negatif yönlü etkisini sürdürüyor. Temmuz ayıyla beraber bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına indirim beklentileri ortaya çıktı. Öte yandan "1 Temmuz 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Motorin, benzin fiyatı son durum ve güncel liste...

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.

28 Haziran'da yapılan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı da 84 kuruşluk daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL

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BENZİN FİYATI SON DURUM: 2 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?
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