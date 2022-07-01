Motorin ve benzin fiyatında indirim rüzgarı! 1 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile son dakika gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar tüm dünyada benzin ve mazot fiyatlarını etkiledi. 1 Temmuz LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Araç sahipleri indirimlerin pompaya yansımasını bekliyor. Peki, motorine ve benzine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı güncel liste…