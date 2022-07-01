Motorin ve benzin fiyatında indirim rüzgarı! 1 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile son dakika gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar tüm dünyada benzin ve mazot fiyatlarını etkiledi. 1 Temmuz LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Araç sahipleri indirimlerin pompaya yansımasını bekliyor. Peki, motorine ve benzine zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı güncel liste…
AKARYAKIT FİYATLARI ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ
Bugün mazot ve benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi.
Ancak mazot fiyatı geçtiğimiz gün güncellendi. Motorin indirimi sonucu mazotun litre fiyatı 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından 84 kuruş miktarında yeniden indirim aldı.
İşte 1 Temmuz 2022 motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel durum…
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,70 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,25 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,60 TL
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?
Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.
İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.