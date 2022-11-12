Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Doğalgaz krizi ve Brent Petrol'ün bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi sebebiyle benzin fiyatları dalgalı ritmini sürdürüyor. Vatandaşlar, benzine indirim var mı, mazota zam geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Güncel akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2022 ile akaryakıt indirimi veya zammı var mı öğrenilebilir. İşte güncel benzin fiyatları