Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Doğalgaz krizi ve Brent Petrol'ün bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi sebebiyle benzin fiyatları dalgalı ritmini sürdürüyor. Vatandaşlar, benzine indirim var mı, mazota zam geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Güncel akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2022 ile akaryakıt indirimi veya zammı var mı öğrenilebilir. İşte güncel benzin fiyatları
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,56 TL indirim bekleniyor.
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 22.84 TL
Motorin fiyatı: 26.49 TL
LPG fiyatı: 10.49 TL
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 22.70 TL
Motorin fiyatı: 26.35 TL
LPG fiyatı: 10.37 TL
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent Petrol'ün satış fiyatı düne göre yükselerek 95,99 dolara çıktı.