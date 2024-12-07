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Giriş Tarihi: 7.12.2024 16:37

Benzin istasyonunda oraklı kavga: 7 kişi yaralandı!

Kocaeli’de akaryakıt istasyonu çalışanı ile istasyona gelen müşteri arasında ‘gaz hortumunun sökülmemesi’ nedeniyle çıkan tartışmada 4 kişi orakla olmak üzere 7 kişi yaralandı.

DHA
Benzin istasyonunda oraklı kavga: 7 kişi yaralandı!

Olay, Kocaeli'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddialara göre; akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüşürken, bu sırada 4 kişi orak darbeleriyle yaralandı.

Polisler, taraflara müdahalede bulundu. Devam eden kavgada 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavganın sürmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Benzin istasyonunda oraklı kavga: 7 kişi yaralandı!
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