Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı!

Olay İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İki akü çalan bir kişi; taksiye binerek olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; olayı F.K. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli F.K. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.