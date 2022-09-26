BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?

Benzin ve motorin fiyatı son dönemde indirim beklentisi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayı Fed faiz kararı ve şahin mesajları sonrası brent petrol 85,51 dolar seviyesini görerek yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Bu durum; özellikle araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisine yol açtı. Hal böyleyken "26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatı gelişmeleri...