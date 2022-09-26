Haberler Yaşam Haberleri BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:13

BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber gözler benzin ve motorin fiyatı üzerinde uygulanan zam ve indirim haberlerine çevrildi. Son ayların en düşük seviyesini gören brent petrolün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Bu noktada ise “26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte benzin ve motorin fiyatı son durum ve detaylar...

BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?

Benzin ve motorin fiyatı son dönemde indirim beklentisi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayı Fed faiz kararı ve şahin mesajları sonrası brent petrol 85,51 dolar seviyesini görerek yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Bu durum; özellikle araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisine yol açtı. Hal böyleyken "26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatı gelişmeleri...

SON DAKİKA HABERİ: Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Petrol fiyatları 9 ayın dibinde: Düşüş sürecek mi?

PİYASALARDA 'RESESYON' ETKİSİ

Fed'in son toplantısında faizi 225 baz puan artırması ve bunun devam edeceği beklentisi piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak petrol fiyatları için yönü aşağı çevirdi. Bunun yanında Fed'in şahin mesajlar vermesi, yüksek enflasyonun istenilen seviyeye gelene kadar faiz artırımlarının sürebileceği algısı küresel ekonomide 'Resesyon' endişelerini piyasaların başlıca gündemi haline getirdi.

FİYATLAR RUSYA UKRAYNA KRİZİ ÖNCESİ SEVİYENİN DE ALTINA ÇEKİLDİ

Brent petrol Rusya Ukrayna Savaşı patlak vermeden önce 88-92 dolar bandında hareket ediyordu. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi küresel ekonomi 'Resesyon' endişelerini körüklerken bu durum petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

SON DAKİKA HABERİ: Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Petrol fiyatları 9 ayın dibinde: Düşüş sürecek mi?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Petrol fiyatları 9 ayın dibinde: Düşüş sürecek mi?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,11 TL

LPG: 10,98 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni indirim geldi mi? 25 Eylül 2022 Pazar bugün LPG, Mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim var mı, zam mı geldi? İşte tüm detaylar

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni indirim geldi mi? 25 Eylül 2022 Pazar bugün LPG, Mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim var mı, zam mı geldi? İşte tüm detaylar

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?
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