BENZİN MOTORİN FİYATI: 26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?

Benzin ve motorin fiyatı son dönemde indirim beklentisi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayı Fed faiz kararı ve şahin mesajları sonrası brent petrol 85,51 dolar seviyesini görerek yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Bu durum; özellikle araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisine yol açtı. Hal böyleyken "26 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatı gelişmeleri...
PİYASALARDA 'RESESYON' ETKİSİ
Fed'in son toplantısında faizi 225 baz puan artırması ve bunun devam edeceği beklentisi piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak petrol fiyatları için yönü aşağı çevirdi. Bunun yanında Fed'in şahin mesajlar vermesi, yüksek enflasyonun istenilen seviyeye gelene kadar faiz artırımlarının sürebileceği algısı küresel ekonomide 'Resesyon' endişelerini piyasaların başlıca gündemi haline getirdi.
FİYATLAR RUSYA UKRAYNA KRİZİ ÖNCESİ SEVİYENİN DE ALTINA ÇEKİLDİ
Brent petrol Rusya Ukrayna Savaşı patlak vermeden önce 88-92 dolar bandında hareket ediyordu. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi küresel ekonomi 'Resesyon' endişelerini körüklerken bu durum petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,11 TL
LPG: 10,98 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL