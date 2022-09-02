Benzin ve motorin (mazot) fiyatı indirim haberleriyle gündemde. Akaryakıt fiyatlarındaki iniş çıkışlar özellikle de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Gelen bilgilere göre 2 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorine ortalama 2,80 TL, benzine 1,30 TL indirim geliyor.
25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.
Brent Petrol düşüşü sonrası araç sahiplerine mutlu haber geldi. Benzin fiyatı Salı günü 1 TL 4 kuruş seviyesinde düştü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)
İSTANBUL
Benzin: 20.13TL
Motorin: 26.90 TL
LPG: 11,25 TL