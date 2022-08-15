Benzin ve motorin (mazot) fiyatları zam ve indirim gibi gelişmelere gündeme gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ile beraber rakamlarda yeni beklentiler doğdu. Bu noktada ise gün içerisinde özellikle araç sahipleri yakıt almadan önce "İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son dakika gelişmeleri ve detaylar...
Brent petrol tarafındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden belirleniyor. Dün benzine gelen zam sonrası bu hafta başında motorine zam gelmesi bekleniyor.
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,26 TL ZAM BEKLENİYOR
Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren motorin litre fiyatı için 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.
Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatları;
İstanbul'da 21,17 TL
Ankara'da 21,29 TL
İzmir'de 21,29 TL
Motorin fiyatları;
İstanbul'da 23,25 TL
Ankara'da 23,34 TL
İzmir'de 23,35