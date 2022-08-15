Benzin ve motorin (mazot) fiyatları zam ve indirim gibi gelişmelere gündeme gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ile beraber rakamlarda yeni beklentiler doğdu. Bu noktada ise gün içerisinde özellikle araç sahipleri yakıt almadan önce "İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son dakika gelişmeleri ve detaylar...