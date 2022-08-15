Haberler Yaşam Haberleri Benzin ve mazot (motorin) fiyatları il il güncel liste: 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 06:36

Benzin ve mazot (motorin) fiyatları il il güncel liste: 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları üzerinde uygulanan zam ve indirimler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken öte yandan benzin motorin (mazot) fiyatı araştırmaları bugün de sabah saatleriyle başladı. Son olarak iki yakıtta da zam uygulanmıştı. Brent petrol piyasasındaki hareketlerle beraber ise bu kez vatandaşlarda yeniden fiyatlarda değişiklik yapılması beklentisi doğdu. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi ve tüm detaylar...

Benzin ve mazot motorin fiyatları il il güncel liste: 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin mazot benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları zam ve indirim gibi gelişmelere gündeme gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ile beraber rakamlarda yeni beklentiler doğdu. Bu noktada ise gün içerisinde özellikle araç sahipleri yakıt almadan önce "İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Brent petrol tarafındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden belirleniyor. Dün benzine gelen zam sonrası bu hafta başında motorine zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,26 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren motorin litre fiyatı için 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 21,17 TL
Ankara'da 21,29 TL
İzmir'de 21,29 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,25 TL
Ankara'da 23,34 TL
İzmir'de 23,35

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Benzin ve mazot (motorin) fiyatları il il güncel liste: 15 Ağustos 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot) benzin fiyatı ne kadar oldu?
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