Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam edilmeye devam ediyor. Brent petrolün geçtiğimiz günlerde 100 doların altına düşmesiyle benzin ve motorinde de peş peşe indirim haberleri geldi. Bugün de yine sabah saatleriyle beraber "10 Ağustos 2022 Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar...
MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatları;
İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14
Motorin fiyatları;
İstanbul'da 23,41 TL
Ankara'da 23,50 TL
İzmir'de 23,51
İndirimin ardından motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılacak.