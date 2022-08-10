Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam edilmeye devam ediyor. Brent petrolün geçtiğimiz günlerde 100 doların altına düşmesiyle benzin ve motorinde de peş peşe indirim haberleri geldi. Bugün de yine sabah saatleriyle beraber "10 Ağustos 2022 Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar...