Haberler Yaşam Haberleri Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? 10 Ağustos 2022 Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe indirim haberi!
Giriş Tarihi: 10.8.2022 08:06 Son Güncelleme: 10.8.2022 08:06

Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? 10 Ağustos 2022 Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe indirim haberi!

Brent petrol piyasasındaki dalgalı seyirden direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatlarında bu kez peş peşe indirim haberleri geldi. Özellikle araç sahiplerini mutlu eden indirim haberlerinin ardından benzin, motorin (mazot) fiyatları sabah saatleriyle birlikte araştırma konusu haline geldi. Bu noktada “10 Ağustos 2022 Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?” soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin indirimleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin, motorin mazot litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? 10 Ağustos 2022 Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe indirim haberi!

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam edilmeye devam ediyor. Brent petrolün geçtiğimiz günlerde 100 doların altına düşmesiyle benzin ve motorinde de peş peşe indirim haberleri geldi. Bugün de yine sabah saatleriyle beraber "10 Ağustos 2022 Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar...

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,41 TL
Ankara'da 23,50 TL
İzmir'de 23,51

İndirimin ardından motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılacak.

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Benzin, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? 10 Ağustos 2022 Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe indirim haberi!
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