Motorin ve benzin fiyatı güncel listesi için araştırmalar başladı. Brent petrole bağlı olarak zam – indirim haberiyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları güncellendi. Buna göre "15 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL" soruları gündemde. Brentte varil fiyatı 122 dolar seviyesinde ilerlerken araç sahipleri tarafından gelecek indirimle birlikte benzin ve mazot fiyatları sorgulanıyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ne kadar, benzine indirim geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile benzine indirim son dakika haberleri…
BENZİNE İNDİRİM! SON DAKİKA
Son dakika gelen bilgisine göre benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL