Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ile 29 Ağustos bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Motorin fiyatı ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de sorgulanmaya başladı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları konusunda araştırmalara başladı: 29 Ağustos bugün motorine, benzine zam var mı, indirim geldi mi? Brent petrol ani artan ve yükselen grafikte pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Peki, LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel liste…
AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ
Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları, son dönemde yaşanan değişken döviz ve petrol grafiği ile artış yaşamıştı.
Bugün için güncel bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.
İşte, son fiyatlar…
29 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 29 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.18 TL/LT
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26, 88 TL/LT
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.29 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 26.97 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.30 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 26.98 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT
PETROLDE HAREKETLİ GRAFİK!
Brent petrolün varili geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda 100,37 dolardan işlem gördü.
ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.