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Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:40

Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Isparta'da 2 katlı evde iddiaya göre soba benzinle yakılmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA
Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Yangın, Isparta merkeze bağlı Doğancı Mahallesi 2462. Sokak'ta 2 katlı bir evde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, soba benzinle yakılması çalışıldığı sırada ev bir anda alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Elif Mercan (45), Melike Nur Mercan ve Veli Mercan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
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