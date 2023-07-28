Haberler Yaşam Haberleri Beraber kahve içtik, 2 saat sonra ölüm haberi geldi
Giriş Tarihi: 29.7.2023

Beraber kahve içtik, 2 saat sonra ölüm haberi geldi

Diyarbakır’da yaya geçidinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın annesi: Anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, 2 saat sonra ölüm haberini aldım. Frene bassa Mihracem şu an yaşıyordu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Beraber kahve içtik, 2 saat sonra ölüm haberi geldi
Zonguldakspor Basketbol67 takımının başarılı oyuncusu 31 yaşındaki Mihrace Yasemin Buğdaycı, Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçidinden bisikleti ile geçtiği sırada Mazlum K.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Buğdaycı'nın acılı annesi SABAH'a konuştu. 11 çocuk annesi Emine Buğdaycı (65) yaşadıklarını şöyle anlattı:



Kızımın cinayetini iki gün manşetten veren SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Kızımın cesedi toprağa verilmeden sürücü Mazlum K.'nın serbest bırakılmasına yüreğim dayanmıyor. Adaletli bir raporun hazırlanarak gereken cezanın verilmesini istiyorum.



Mihrace en güçlü dayanağımdı. Çok azimli ve güçlü bir insandı. İlkyardım sertifikasını almak için üniversiteye gidiyordu. Üniversitede bitirdiği beden eğitimi yüksekokulunda akademisyen olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Yine o kara günde, hayallerini konuşurken, anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, iki saat sonra ölüm haberini aldım. Kızımın yokluğuna nasıl alışacağım, üzüntüden tansiyon gözlerime vurdu. Tansiyon nedeniyle gözlerimi açamıyorum.



FRENE BİLEREK BASMAMIŞ
Kızımı ölümüne neden olan kişi aracı kullanırken ailesi de yanındaymış. Hızı çok olduğundan ailesine zarar gelmesin diye frene basmayınca, benim kızımı aldı benden. Frene dokunsaydı, Mihrace şu an hayataydı.



KARDEŞİM KEFENE DE TABUTA DA SIĞMADI
Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ablası Süheyla Nurdan Buğdaycı ise "İri yapılı, güzeller güzeli bir kardeşimdi. Morga götürdük, kız kardeşim masaya sığmıyordu. Kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular, tabutta dışarıda kaldı. Ona ölüm yakışmadı. Bu bir cinayet" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | CHP'lilere Akbelen'de protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma
CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi! Eğer kabul edilirse yüzde 70 artış olacak
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar
Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
Son dakika: Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Beraber kahve içtik, 2 saat sonra ölüm haberi geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA