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Giriş Tarihi: 7.6.2022 12:43

Beraber yaşadığı kadının kızı üzerinde sigara söndürmüştü, o cani hakim karşısına çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Beraber yaşadığı kadının kızı üzerinde sigara söndürmüştü, o cani hakim karşısına çıktı

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızı H.Ç.’nin vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yaşarcan Ünal hakkında 35 yıl, çocuğun annesi Keziban Çelebi hakkında ise 36 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesinde kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişinin Yaşar Ünal olduğunu söylediği aktarıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşarcan Ünal'dan hamile olan Keziban Çelebi, geçen yıl 8 Kasım'da doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, Keziban Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan Çelebi, birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'Eziyet' suçlarından tutuklandı. Yaşar Can Ünal hakkında 'Çocuğa karşı eziyet' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 35 yıl, Keziban Çelebi hakkında ise iki suçla birlikte ayrıca 'Suç bildirmeme' suçundan toplam 36 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı davaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi. Sanık Yaşarcan Ünal, üzerine atılı suçları reddederek, mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinin kalorifere sürtmesinden dolayı olduğunu ileri sürdü. Cinsel istismar iddialarını reddeden Ünal, "Sabah işe gidip akşam geliyordum. evde neler olduğunu bilmiyorum." İfadelerini kullandı.

"YAŞAR BABA YAPTI"
Sanık Kezban Ç. de birlikte yaşadığı Yaşarcan Ünal tarafından şiddet gördüğünü ve ilk eşinden olan kızının da şiddet gördüğüne tanık olduğun ancak korkudan şikayetçi olmadığını iddia etti. Kezban Ç, "O dönem hamile olduğum için çocuğu Yaşarcan'a emanet edip hastaneye gidiyordum. Döndüğümde çocuğu titrer vaziyette buluyordum. Kalçasında yanık bedeninde morluklar vardı. Kızıma sorduğumda 'Yaşar baba yaptı' diyordu. O gün de bana vurdu ve erken doğum yapmak zorunda kaldım." dedi.

"SÖNDÜRÜLMÜŞ SİGARA İZLERİ GÖRDÜM"

Tanık E.H.A, da 112 Acil sağlık ekibinde görevli olduğunu, olay günü verilen doğum vakası ihbarına gittiklerini, evde 7-8 erkek, Kezban ve 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu anlattı. E.H.A, vakaya müdahale ederken küçük kız çocuğunun vücudunda söndürülmüş sigara izleri gördüğünü, hastaneye döndüklerinde durumu emniyet güçlerine haber verdiklerini beyan etti. Tanık Z.Y.'de Kezban Ç'nin kardeşi olduğunu, sanık Ünal'ın kardeşini ve çocuğunu sürekli dövdüğünü, kardeşine uyuşturucu madde verdiğini söyledi. Ünal'ın 3 yaşındaki yeğeninin vücudunda sigara söndürdüğünü belirten Z.Y, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

MAĞDUR ÇOCUK PEDAGOGA ANLATTI

Duruşmada mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin rapor okundu. Raporda çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların kısa süre önce olduğunu beyan edilirken çocuğun, kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişinin Ünal olduğunu söylediği aktarıldı. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur çocuğa kayyum atanması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanık Ünal'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Beraber yaşadığı kadının kızı üzerinde sigara söndürmüştü, o cani hakim karşısına çıktı
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