Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili yarın idrak edilecek
Giriş Tarihi: 5.3.2023 11:24

Berat Kandili yarın idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz" dedi.

AA
Berat Kandili yarın idrak edilecek

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, beratın bir suçtan azade olmak anlamına geldiğini söyledi.

Berat gecesinde birçok kişinin Allah'ın affına mazhar olduğunu belirten Bozkurt, bu kullar arasına girmek için çaba ve gayret sarf etmek gerektiğine işaret etti.

"BERAT GECESİ, MANEVİ İKLİM BEREKETİNİN BOL OLDUĞU BİR FIRSAT GECESİDİR"

Bozkurt, berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurgulayarak, "Berat gecesi, manevi iklim bereketinin bol olduğu bir fırsat gecesidir. Rabbimizin geçmişte yaptığımız hata, kusur ve günahları affetmesi için dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmanın tavsiye edildiğini anımsatan Bozkurt, "Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz." diye konuştu.

Depremler nedeniyle hayır ve hasenata daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Evini, yuvasını kaybeden insanlar var. Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşabiliriz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileler aramalıyız." açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Teklif gelirse aday olurum diyen Ersan Şen'e Meral Akşener'den telefon: Adaylık konusunda ciddi misiniz?
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Kakara kukara
Masadaki kirli pazarlıklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Berat Kandili yarın idrak edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA