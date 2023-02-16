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Giriş Tarihi: 17.2.2023

‘Berat mucizemiz oldu’

Halit TURAN Halit TURAN
‘Berat mucizemiz oldu’
Adıyaman'da 6 katlı Merve Apartmanı yıkıldı. Bodrum katında yaşayan Ramazan Yücel (51), eşi Bedriye (45), kızı Rojin (20), Muhammet (18), Berat (11) ve Yusuf (8) enkaz altında kaldı. Ramazan Yücel'in ağabeyi Hanifi Yücel (57) arama kurtarma ekiplerinin yanından hiç ayrılmadı. Depremden 207 saat sonra Yücel'in 11 yaşındaki yeğeni Berat sağ olarak çıkarıldı. Berat'ın annesi Bedriye, 20 yaşındaki ablası Rojin, 18 yaşındaki ağabeyi Muhammet ve 8 yaşındaki Yusuf'un ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Yücel'e ise henüz ulaşılamadı. Salondaki iki koltuk arasında kalarak hayata tutunan Berat, "Kepçe sesi duydum. Taş alıp duvara atarak sesimi duyurma çalıştım, Sonra beni kurtardılar" dedi. 7 gün boyunca hiçbir şey yemeyen Berat hayalinin sağlık görevlisi olup insanları kurtarmak olduğunu söyledi. Hanifi Yücel "11 gündür burada bekliyorum. Berat mucizemiz oldu. Kardeşimin olduğunu düşündüğümüz yerde çalışmalar devam ediyor. İnşallah Berat babasız kalmaz" dedi.

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‘Berat mucizemiz oldu’
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