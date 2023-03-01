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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Berat’ın organları hayat oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Berat’ın organları hayat oldu
Bolu'da 11 gün önce bisiklete bindiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Berat Sezer'in (10) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Berat'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza, 16 Şubat'ta Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle giden Berat Sezer'e, iddiaya göre, aniden sağa dönünce İ.Y.C. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Berat, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 11 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Berat Sezer'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Oğlunun en son kendisinden istediği eşofman takımını alan baba, "11 gün boyunca umudumuzu kaybetmemiştik. Oğlumun istediği eşofman takımını aldım, belki hayata döner giyer diye. Canımdan can gitti. Şimdi tek isteğim, oğlumun organlarıyla başkaları hayat bulsun" dedi. Kaza anının ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bisikletiyle caddeye çıkan çocuğa, sağa dönünce arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, bisikletin aracın önünde sürüklendiği, otomobilin kaputun üzerindeki çocukla ilerleyerek durduğu anlar yer aldı.

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Berat’ın organları hayat oldu
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