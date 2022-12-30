‘Berber Asan’ gülümsetiyor

Edirne'de berber Hasan Livada, Trakya şivesini yansıtan "Berber Asan" tabelasıyla kent sakinlerini tebessüm ettiriyor. Çilingirler Caddesi'nde berber 42 yaşındaki Livada, dükkanının tabelasında ismini, Trakya şivesinde "H" sesinin yutulmasından esinlenerek "Berber Asan" olarak tasarladı. "Ayırlı tıraşlar" mesajının da yer aldığı tabela, dükkanın önünden geçenleri gülümsetiyor. Livada, çıraklıkla birlikte 30 yılı geride bıraktığı mesleğini severek yaptığını söyledi. Son dükkanını 2015 yılında KOSGEB desteğiyle açtığını belirten Livada, "2014 yılında İŞKUR ile KOSGEB'in açtığı genç girişimcilik kursuna katıldım. Kurstaki bir hocamız bir işyeri kuracaksak değişik bir şeyler yapmamızı önermişti. Ben de Trakyalı olduğum için işyerimizin dikkat çekmesi amacıyla tabelamızda böyle bir şey yaptık" dedi. AA