Berber dükkânında cinayet

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir erkek kuaförüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, işletmede çalışan Muhammet Deniz (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında silahını çıkaran şüpheli bir el ateş açtı. Olayda göğsünden yaralanan Deniz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı erkek kuaförü ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının kim veya kimler tarafından ne amaçlı yapıldığını bulmaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin olaya aydınlatmaya yönelik çalışmasının devam ettiği öğrenildi.