Berber Fatih, kurduğu iyilik hareketi ile depremzedelerin yardımına koşuyor

Türkiye 6 Şubat'taki asrın felaketinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak devlet tüm ekipleriyle bölgede seferber olup, bölgenin yeniden inşasında gece gündüz mücadele ediliyor. Depremin merkez üssü olan Kahmamanmaraş'ta da yaralar her geçen gün sarılıyor. Maraş'ta berberlik yapan ve kendisi de depremzede olan Fatih Akpınar, 6 yıl önce kurduğu 'Bir Tebessüme Değer Derneği' ile ilk günden beri memleketinde canla başla mücadele ediyor. Erzak dağıtımından, yemek dağıtımına, çocukların tıraş edilmesinden onlara hediyeler dağıtılmasına kadar gönüllülerle birlikte bölgede çalışıyor.



'BAYRAMDA ÇOCUKLARI UNUTMADILAR'

Fatih Akpınar ve ekibi ilk günden beri derneğinde kuruluş amacı olan çocukları bu bayramda da unutmadı. Çocuklar için hazırlanan bayramlıklar poşetlenerek köylerdeki, konteynır ve çadır kentlerdeki 2 binden fazla çocuğa ulaştırıldı. Çocuklar ağabeyler ve ablaları tarafından bu bayramı sevdiği kıyafetler içerisinde geçirecekler.

Bölgedeki mücadelelerinin süreceğini belirten Akpınar, "Köylere, çadır kentlere gidip çocuklarımıza bayramlıklarını ulaştırdık. İstedik ki kötü günleri geride bırakıp bayramlarını doyasıya yaşasınlar. Onlar bu felaketin en masumları. O hediyeleri aldıklarında yüzlerinde oluşan gülümseme her şeye değiyor. Bizim yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bunun içinde mücadelemiz sürecek" dedi.