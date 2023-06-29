Berber Fatih’in iyilik hareketi 2 bin çocuğu daha güldürdü

K. Maraşlıberber Fatih Akpınar (35) 6 yıl önce kurduğu 'Bir Tebessüme Değer Derneği' ile binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Asrın deprem felaketine tanıklık eden Akpınar (35), zor günlere rağmen iyilik hareketini sürdürmekten vazgeçmedi. Depremin ilk gününden beri memleketinde umutları yeşerten Akpınar, bu bayram dernek göünllüleriyle birlikte 2 bin çocuğa hediye götürdü. Gönüllü ekip, ayakkabısından, kıyafetine, çeşitli oyuncak ve hediyelerine varıncaya kadar "Yeter ki çocuklar istesin' anlayışıyla köy köy kasaba kasaba dolaştı.Fatih Akpınar , "Evet bizde acılar yaşadık ama bu yaraları hep birlikte saracağız. Ailelere canlı kurbanlık da dağıttık. Çocuklar yeter ki gülsün "dedi.