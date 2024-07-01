Berber ve kuaförler haftada bir gün kapanmaya olumlu bakıyor

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapanması uygulaması 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında haftanın bir günü kapanması uygulamasına uymayan işletmelere valiliklerce yapılan tespit üzerine ceza kesilecek. Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanması uygulamasının 1 Temmuz itibariyle başladığını duyurdu. Tarafların görüşleri alınarak yapılan uygulamada her ilin sektörel ve işletme yapısı dikkate alınacak. Haftanın bir günü kapalı olmayan işletmeler, valilikler tarafından tespit edilerek işlem yapılacak. 2023 yılında alınan bir kararla berberlerin Pazar günü kapalı olması kararı alınmıştı. Ancak karara uyma konusunda esneklik bırakılmıştı. Bakanlığın bu kararıyla birlikte işletmeler artık haftanın bir günü zorunlu olarak kapalı olacak.

"HAFTANIN BİR GÜNÜ DİNLENİP AİLEMİZE ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da semt berberi işleten Abdullah Bilbay ve Ömer Bilbay kardeşler Pazar günü kapanma uygulamasının olumlu olduğunu belirterek, "Pandemide uzun süre kapandık sonrasında Pazar günleri kapalı oluyorduk fakat esnek bırakılmıştı. Şimdi bu zorunlulukla birlikte Pazar günü kapatarak ailelerimize de zaman ayırabileceğiz. Hafta içi 6 gün çalıştığımız için haftanın bir günü tatil yapıp ailemizle zaman geçirmek istiyoruz. Devamlı iş stresi ile karşı karşıya olduğumuzdan dolayı haftanın bir günü de kafa ve beden rahatlığı için. Pazar günlerini kapalı olmasını istiyoruz. Ve tüm berberler esnaf arkadaşlarımızında uyumalarını bekliyoruz" dediler.