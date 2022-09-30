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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Berber ve kuaförlere haftada bir gün kapanma uygulaması ertelendi

AA
Berber ve kuaförlere haftada bir gün kapanma uygulaması ertelendi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023'te başlayacak.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldığı anımsatıldı. İşletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesinin ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakıldığına işaret edilen açıklamada, "Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

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Berber ve kuaförlere haftada bir gün kapanma uygulaması ertelendi
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