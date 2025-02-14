Adana’da berberde cinayet!

Cinayet Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içinde bulunan berberden silah sesi duyan vatandaşlar işyerine gittiklerinde bir gencin karın bölgesinden vurulduğunu görünce 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Polis yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Onur Nursoy olduğunu tespit etti.

Onur Nursoy'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaydan sonra kayıplara karışan berber polis tarafından her yerde aranıyor. Cinayetin berber mi ya da başka kişiler tarafından mı işlendiği araştırılıyor.