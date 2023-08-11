Haberler Yaşam Haberleri Berberde uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:42 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:25

Berberde uyuşturucu ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu ticareti yapılan bir berber dükkanına operasyon düzenlendi. Baskında 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan berber tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Berberde uyuşturucu ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen berberde yapılan aramada; satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda, berber İ.C. gözaltına alındı.

"EMANET BAKIYORDUM"

Öte yandan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de arama yaptı. Araçta 875 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü K.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden İ.C., 2 saatliğine emanet olarak dükkana baktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C. ile K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Tek kişilik kamuoyu
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Berberde uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA